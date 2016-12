Neuss: Novaesium 2016 erscheint zum Weihnachtsfest

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 13:37 Uhr

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest präsentieren Clemens Sels Museum und Stadtarchiv Neuss die neueste Ausgabe des traditionsreichen und beliebten Neusser Jahrbuchs. Der über 400 Seiten starke Band Novaesium 2016 gibt wieder einen facettenreichen Überblick über die Bereiche Archäologie, Stadt- und Kunstgeschichte und zeigt damit die große Bandbreite des Kulturguts, der Erinnerungskultur und der lebendigen Kulturszene in der Stadt Neuss. „Der Moment der Präsentation ist immer sein stolzer. Die Kunst ist flüchtig, aber sie wird in diesem Buchband festgehalten und dafür möchte ich allen Beteiligten danken“, sagt Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs, die auch betont, dass Anregungen und Themenvorschläge immer gerne entgegengenommen werden. Den aktuellen „Zeitpunkt“ am Anfang des Buches steuert Professor Monika Grütters, Beauftragte für Kultur und Medien in der Bundesregierung, bei. „Grütters blickt in der Außenperspektive auf die Stadt und schlägt den Bogen vom bevorstehenden 775. Jubiläum des Stadtarchivs Neuss zu den großen Grundsatzfragen des Stellenwerts der Kultur in unserer Gesellschaft“, so Archivleiter Dr. Jens Metzdorf. Das spannende Themenspektrum der Beiträge im Buch reicht dann vom Neandertaler über das Mittelalter und die kaiserliche Quirinus-Verehrung bis zum Vulkanausbruch 1816, von Künstlern wie Ramboux und Gerresheim bis zu Urbach und Fonk. Erinnert wird an 400 Jahre Quirinus-Gymnasium und den Neusser Ehrenbürger der Stadt Saarbrücken, Max Braun. Zudem gibt es wieder eine ausführliche Chronik des Jahres. „Die diesjährige Ausgabe zeichnet sich durch eine reiche Ernte an Forschung mit einer Bündelung an interessanten Themen und vielen Jubiläen aus,“ sagt Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz. Das Buch ist ab dem morgigen Samstag, 17. Dezember 2016, im Handel für 19,80 Euro zu erwerben.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit