Neuss: Studierende zeigen kunstpädagogische Methode im Rathausfoyer

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:05 Uhr

Bei der neuen Ausstellung im Rathausfoyer „Und der Bagger wird zum Drachen“ ab Donnerstag, 19. Januar 2017, stellen Studierende der Fachschule für Sozialpädagogik am erzbischöflichen Berufskolleg, Abteilung Marienhaus, eine kunstpädagogische Methode vor. Gezeigt werden inhaltlich und gestalterisch frei bearbeitete Bilder, die alle ein digital bearbeitetes Foto vom Abriss des Edith-Stein-Forums zur Grundlage haben. Ziel der Ausstellung ist es, diese Gestaltungsmethode in Offenen Ganztagsschulen und der offenen Kinder- und Jugendarbeit einfach und effektiv umzusetzen. Hierzu werden im Rathaus zwei Schulungen für Pädagogen angeboten, bei denen noch freie Plätze frei sind. Die Termine sind am Mittwoch, 25. Januar 2017, 10 bis 13 Uhr, und am Mittwoch, 1. Februar 2017, 13 bis 16 Uhr. Die Ausstellung wird bis Dienstag, 7. Februar 2017, zu sehen sein.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit