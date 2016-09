Neuss: Theodor-Klein-Sportanlage Rosellen

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:48 Uhr

Das Vereinsheim des SV Rosellen hat jetzt auch einen Terassenausschank. Die entsprechende Genehmigung konnte Bürgermeister Reiner Breuer nun an das neue Betreiberpaar auf der Theodor-Klein-Sportanlage überreichen. Melanie Dusoulier und Markus Thieler bewirten seit einigen Wochen wieder Sportlerinnen und Sportler sowie Gäste bei Sportveranstaltungen auf der Bezirkssportanlage. Das neue Betreiberpaar bewohnt seit kurzem auch die Wohnung am Vereinsheim und sorgt so nicht nur wieder für kühle Getränke sondern auch für mehr soziale Kontrolle außerhalb der Öffnungszeiten auf der Anlage. Die Wiedereröffnung im August feierten rund 50 Gäste des Vereins mit Vertretern der Stadt und der Sportpolitik. Bei sommerlich heißen Temperaturen kam schnell der Wunsch nach einer Genehmigung eines Ausschanks auf der Terrasse. Diese konnte seitens der beteiligten Fachämter schnell erteilt werden und wurde von Bürgermeister Reiner Breuer jetzt an den Schatzmeister des SV Rosellen, Udo Münch, und Melanie Dusoulier, als Betreiberin des Vereinsheims, übergeben.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit