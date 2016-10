Neuss: Tour de France fährt durch Neuss

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:51 Uhr

Die Tour de France 2017 fährt durch Neuss. Wie die Amaury Sport Organisation (A.S.O.) als Organisatorin soeben in Paris bekanntgab, führt die zweite Etappe des bedeutendsten Radrennens der Welt am Sonntag, 2. Juli 2017, von Düsseldorf nach Lüttich und wird dabei unter anderem über Neusser Stadtgebiet verlaufen. „Ein großer Tag für unsere Stadt und auch eine besondere Freude für mich persönlich, dass dieses große Radsportereignis nach Neuss kommt.“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer über die Entscheidung. „Mein Dank gilt der Initiative ‚Neuss on Tour‘ um Thomas Koblenzer, Jutta und David Zülow sowie Volker Staufert, durch die unsere Bewerbung erst möglich wurde.“ Welche Neusser Stadtteile sich darauf freuen dürfen, ganz nah dran zu sein und selbst Teil der Tour zu werden steht noch nicht fest, da die genaue Streckenführung erst im November vorgestellt werden wird. Fest geplant ist ein Aktionstag mit Bühnenprogramm, französischem Dorf, Großleinwänden und ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt mit vielen Aktionen rund um Nahmobilität und Radfahren.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit