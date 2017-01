Niederkassel: Anmeldetermine zum Schuljahr 2017/2018 für Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen in der Stadt Niederkassel

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 09:58 Uhr

Nach Ausgabe der Schulhalbjahreszeugnisse in den Grundschulen der Stadt Niederkassel können die Schüler/-innen an weiterführende Schulen angemeldet werden. Die städt. weiterführenden Schulen bieten nachfolgende Anmeldetermine an:

Alfred-Delp-Realschule Mondorf, Telefon-Nr.: 0228/9452300

Anmeldungen für die Eingangsklasse (Klasse 5) des Schuljahres 2017/2018 können vorgenommen werden:

Montag, den 20.02.2017 bis Freitag, den 17.03.2017 (außer 23.-28.02.2017) – täglich ab 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr –

Zusätzlich werden am Donnerstag, dem 02.03.2017 von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr Anmeldungen entgegengenommen.

Zur Anmeldung ist folgendes mitzubringen: – Geburtsurkunde des Kindes oder Familienstammbuch (evtl. Kopie der Sorgerechtsregelung) – das Halbjahreszeugnis mit Empfehlung (Original und 1 Kopie) – den Anmeldeschein zum Übergang in weiterführende Schulen – ggf. Erklärungen zur Sorgerechtsregelung.

Für das bilinguale Profil werden im Rahmen des Anmeldeverfahrens nochmals gesonderte Termine vereinbart.

Gesamtschule Niederkassel, Kopernikusstraße 6, Telefon: 02208-922340 in der Verwaltung, 1. Etage

Anmeldungen für die Eingangsklassen (Klasse 5) des Schuljahres 2017/2018 können wie folgt vorgenommen werden:

Telefonische Terminvereinbarung ab dem 09.01.2017 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr unter der Rufnummer 02208-922340.

Anmeldetermine: Freitag 03.02.2017 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr Samstag 04.02.2017 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr ab Montag 06.02.2017 bis 09.02.2017 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr Freitag 10.02.2017 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Anmeldetermine finden mit dem anzumeldenden Kind statt. Für Vormittagstermine können die Schüler/-innen in den Grundschulen nach vorheriger Absprache vom Unterricht befreit werden.

Zur Anmeldung ist Folgendes mitzubringen:

· Zeugnis der Klasse 3, 2. Halbjahr (Original und eine Kopie)

· Zeugnis der Klasse 4, 1. Halbjahr (Original und eine Kopie)

· Geburtsurkunde (Original und eine Kopie)

· Gegebenenfalls Unterlagen zur Sorgerechtsregelung

· Anmeldeschein im Original (vollständiger 4-facher Formularsatz)

· Anmeldeformular der Gesamtschule (Vorder- und Rückseite) mit den Unterschriften von beiden Erziehungsberechtigten. Dieses Formular wird auch schon über die Grundschulen an Sie verteilt oder Sie finden es auf unserer Homepage.

· Für Fahrschüler den möglichst ausgefüllten Antrag auf Schülerticket.

Eine Anmeldung ist nicht gleichbedeutend mit einer Aufnahme in die Gesamtschule. Die Aufnahmeentscheidung wird in der 7. Kalenderwoche getroffen. Alle Eltern werden über das Ergebnis schriftlich informiert. Eine telefonische Vorabinformation ist leider nicht möglich. Im Fall einer Nichtaufnahme erhalten Sie den Anmeldeschein im 4-fach-Satz zurück, so dass Ihr Kind termingerecht in der Realschule oder am Gymnasium aufgenommen werden kann. Alle Informationen zu den Anmeldungen und die Formulare (Anmeldeformular, Antrag auf Schülerticket) sind ab Januar 2017 auf unserer Homepage unter www.gendk.de zu finden.

Kopernikus-Gymnasium der Stadt Niederkassel, Telefon-Nr.: 02208/900710

Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2017/2018: Die Anmeldungen können im Sekretariat, Zimmer D 02 erfolgen von

Montag, den 20.02.2017 bis Mittwoch, den 22.02.2017 Montag, den 06.03.2017 bis Freitag, den 10.03.2017 jeweils von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr außerdem mittwochs nachmittags – von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr – für die Klassen 5

Bei der Anmeldung sind bitte vorzulegen:

1. Anmeldeformular 2. Geburtsurkunde des Kindes oder Familienstammbuch 3. ggf. Erklärung zur Sorgerechtsberechtigung 4. das letzte Zeugnis im Original und Kopie mit der Empfehlung der Grundschule 5. Anmeldeschein der Grundschule 6. evtl. Antrag auf VRS-Schüler-Ticket 7. Verpflichtungserklärung 8. schriftliches Einverständnis der Bekanntgabe der Telefon-Nr. und E-Mails.

Im Schuljahr 2017/2018 ist wieder die Einrichtung einer Bläserklasse geplant. Die Informationen dazu sind in Form eines Flyers über die Grundschule erhältlich.

Für eine weitergehende Beratung bei der Anmeldung steht die Schulleitung nebst Kollegen zur Verfügung.

Anmeldeformulare sind in den Grundschulen und im Gymnasium zu erhalten.

Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe) des Schuljahres 2017/2018:

Die Anmeldungen können am Mittwoch, 22.02.2017 und Mittwoch, 08.03.2017 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Sekretariat der Schule (Zimmer D 02) erfolgen.

Anschließend erfolgt durch den Oberstufenkoordinator und das Jahrgangsstufenteam die Beratung für die Schullaufbahn.

Bei der Anmeldung sind vorzulegen:

1. Anmeldeformular 2. Geburtsurkunde des Kindes oder Familienstammbuch 3. das letzte Zeugnis im Original und Kopie

1. evtl. Erklärung zur Sorgerechtsberechtigung 2. Zeugnisse der Klassen 9 und 10 (Kopien) 6. tabellarischer Lebenslauf 7. schriftliche Begründung, warum der/die Schüler/in ein Gymnasium besuchen möchte und warum gerade das Kopernikus-Gymnasium Niederkassel

1. evtl. Antrag auf ein VRS-Schüler-Ticket 2. schriftliches Einverständnis der Bekanntgabe der Tel.-Nr. und E-Mails 3. Verpflichtungserklärung.

Anmeldeunterlagen sind im Gymnasium zu erhalten.

Quelle: Stadt Niederkassel