Niederkassel: Die Stadt Niederkassel erwartet neue Flüchtlinge

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:58 Uhr

Die Stadt Niederkassel ist nach Auskunft der für die Zuweisung von Flüchtlingen zuständigen Bezirksregierung Arnsberg unter den für die Neuaufnahme von Flüchtlingen relevanten Prozentwert von 90 % gefallen und liegt nun bei 83 %. Dies entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von insgesamt 92 Personen.

Grund für das Absinken der Erfüllungsquote ist, dass der Stadt in den vergangenen Monaten aufgrund der bislang hohen Erfüllungsquote von zum Teil weit über 90 % keine Flüchtlinge mehr zugewiesen wurden. Hierbei spielte auch der Umstand, dass die Stadt bis zum 31. Mai 2016 eine Notunterkunft des Landes betrieben hatte, eine entscheidende Rolle.

Ab Anfang Oktober fällt jedoch auch dieser Umstand komplett aus der Berechnung der Quote heraus. Dies wird eine zusätzliche Aufnahmeverpflichtung von 27 Personen bedeuten, so dass die Stadt nach derzeitigem Stand (vorbehaltlich der Neuberechnung durch die Bezirksregierung am 1. Oktober) eine Aufnahmeverpflichtung für 119 Personen hat. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Personen mit positiver Bleibeperspektive (Syrer, Iraker, Iraner…)

Seitens der Bezirksregierung ist angedacht, dass die Stadt Niederkassel nach derzeitigem Stand beginnend Anfang Oktober wochenweise jeweils 15-20 Personen über die nächsten 2 Monate verteilt zugewiesen bekommt.

Die Stadt ist zuversichtlich, dieser erneuten Aufnahmeverpflichtung durch die Nutzung noch vorhandener freier Kapazitäten in den bestehenden Unterkünften und durch die Belegung neu geschaffener Objekte (z.B. in der Litauerstraße) nachkommen und für die bis zum Jahresende ca. 120 derzeit zu erwartenden Flüchtlinge gute Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

Dann werden insgesamt ca. 620 Flüchtlinge in der Stadt wohnen.

Quelle: Stadt Niederkassel