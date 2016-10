Niederkassel: Fällung der Platanen an der verlängerten Schillerstraße in Niederkassel-Lülsdorf

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:35 Uhr

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Fällung der Platanen an der verlängerten Schillerstraße veranlasst werden muss. Aufgrund der Bebauung des angrenzenden Baufeldes können die Bäume entgegen der ersten Annahmen nicht erhalten werden. Ein Teil der Bäume wurde bereits im Vorfeld entfernt, da der erste Baukörper an der Rheinstraße bis nah an den Weg heranragt. Aber auch die anderen Bäume stehen im Spannungsfeld der unterschiedlichen Nutzungen und Bedürfnisse. Die Bäume bilden einen wunderbaren Abschluss zur Schule hin und sind bisher auch von der bei den Platanen grassierenden Krankheit, der Massaria, verschont geblieben. Im Rahmen der Baumaßnahmen wurde es notwendig, die Bäume einseitig stark einzukürzen, da die Äste zum Teil bis an die Baukörper heranragten und auch die Wurzeln wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch den starken Rückschnitt ist ein statisches Ungleichgewicht entstanden und die Bäume müssten nun rundum stark eingekürzt werden. Da bei dem starken Einkürzen große Schnittflächen entstehen, ist in der Folgezeit mit dem Eindringen von Pilzen und mit entstehenden Faulstellen zu rechnen. Entscheidend ist jedoch, dass durch unvermeidbare Eingriffe in das Wurzelwerk, z. B. beim Bau von Rigolen, die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann. Aufgrund der Eingriffe in das Wurzelwerk kann die Gefahrensituation nicht durch einen gleichmäßigen Rückschnitt behoben werden. Auch bei kleiner Krone bleibt die Gefahr eines Windwurfs. Das bedeutet, dass die Verwaltung handeln muss, um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können. Es bleibt kein Entscheidungsspielraum. Die Bäume müssen gefällt werden.

Ersatzpflanzungen erfolgen auf der anderen Seite des Gehweges zur Schule hin und am Kindergarten. Die Fällungen werden Anfang November durchgeführt. Für Behinderungen während der Fällarbeiten bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Quelle: Stadt Niederkassel