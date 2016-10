Niederkassel: Neue Satzung für Kindertagespflege in Niederkassel

Pressemeldung vom 20. Oktober 2016, 16:52 Uhr

Zum 1. Oktober ist die zweite Änderungssatzung der Stadt Niederkassel zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege in Kraft getreten. Das bestehende Angebot der Kindertagespflege wird zukünftig quantitativ und qualitativ erweitert. Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Betreuungsqualität sowie einer attraktiven Ausgestaltung des Arbeitsfeldes als „Tagesmutter /-vater“. Gleichzeitig wird der Arbeitsbereich für Tagespflegepersonen vergrößert: Kinder mit inklusivem Förderbedarf können ab Januar 2017 in der Kindertagespflege betreut werden – zwei Niederkasseler Tagesmütter absolvieren derzeit den Zertifikationskurs „Inklusion“. Sofern sich qualifizierte Tagespflegepersonen finden, können in Zukunft auch Schulkinder in der Kindertagespflege betreut werden, wenn eine Absage der OGS vorliegt oder nachweisbar pädagogische Gründe gegen eine OGS-Betreuung sprechen. Ebenso ist eine Betreuung von Kindern, die Anspruch auf Hilfen zur Erziehung haben, möglich – hier werden noch pädagogisch vorqualifizierte Tageseltern gesucht.

Die aktuelle Satzung für Kindertagespflege ist auf der Homepage der Stadt Niederkassel einsehbar.

Quelle: Stadt Niederkassel