Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 16:29 Uhr

Das städtische Familienzentrum am Willy-Brandt-Platz startet in Kooperation mit dem katholischen Bildungswerk Rhein-Sieg im Januar ein neues Angebot: Ab dem 21.01.2017 treffen sich samstags von 9:30 -11:45 Uhr Väter mit ihren Kindern im Alter von neun Monaten bis drei Jahren im städt. Familienzentrum am Willy-Brandt-Platz. Im Mittelpunkt stehen das Kind und seine Entwicklung mit allen damit verbundenen Aspekten. In der Spielgruppe haben die Kinder die Möglichkeit, den Umgang mit Gleichaltrigen und fremden Erwachsenen zu üben. Gleichzeitig werden von den Kursleiterinnen Anregungen geboten, die alle Sinne des Kindes ansprechen. Im gemeinsamen Tun haben Väter und Kinder die Gelegenheit, verschiedene Materialien, wie z. B. Fingerfarben, Knete oder auch Gegenstände zu erkunden und intensiv verschiedenste Dinge zu erforschen und Erfahrungen zu sammeln. Die Kosten für die ersten sieben Treffen betragen: 24,50 € Anmeldungen nimmt die Spielgruppenleitung Iris Grau per Telefon und E-Mail entgegen: 02208-770152 oder iris@com-lan.de

Quelle: Stadt Niederkassel