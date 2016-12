Raesfeld: Jubilare geehrt

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 15:04 Uhr

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierte Bürgermeister Andreas Grotendorst gemeinsam mit dem Personalratsvorsitzenden Markus Klostermann gleich zwei Mitarbeitern: Monika Hartmann und Hubert Olbing.

Monika Hartmann ist seit 1992 im Standesamt der Gemeinde Raesfeld beschäftigt. In den letzten 25 Jahren hat sie mehrere tausend Trauungen bearbeitet. Seit rund 10 Jahren kann man in der Schlossgemeinde 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche heiraten. Das führte dazu, dass die durchschnittliche Zahl der Trauungen von 50 – 70 pro Jahr auf 300 – 350 jährlich gestiegen ist.

Hubert Olbing ist seit dem Jahr 2000 für die EDV im Raesfelder Rathaus zuständig. Dazu gehören nicht nur die Hard- und Software für die rund 30 Mitarbeiter im Rathaus sondern auch zahlreiche PCs in den Nebenstellen der Gemeindeverwaltung und insbesondere in den drei Raesfelder Schulen.

In einer Feierstunde zusammen mit den Ehepartnern überreichte Bürgermeister Andreas Grotendorst Blumensträuße an die Jubilare. Vor allem jedoch dankte er ihnen für ihren langjährigen Einsatz bei und vor allem für die Gemeinde Raesfeld und wünschte alles Gute für die Zukunft.

Quelle: Gemeinde Raesfeld