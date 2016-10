Raesfeld: Wohin mit Laubabfällen?

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:34 Uhr

Auch in der Schlossgemeinde hält der goldene Herbst nun Einzug und nach den ersten frostigen Nächten verlieren die Bäume ihr buntes Blätterkleid. „Um dem Laub Herr zu werden, müssen alle mithelfen und die vor dem eigenen Haus befindlichen Bürgersteige von den vielen Blättern befreien.“, erläutert Martin Tesing, Erster Beigeordneter der Gemeinde Raesfeld, die entsprechende Regelung in der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung. Danach darf das Laub nicht von den Gehwegen auf die Fahrbahn gefegt werden, da die Kehrmaschine diesen überaus hohen Anfall an Kehrgut nicht bewältigen kann.

Alle Laubabfälle können beim Wertstoffhof abgegeben werden. Der Wertstoffhof an der Steenbreede 9 öffnet wie gewohnt am Mittwochnachmittag von 16.00 – 19.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr und zusätzlich in der Zeit vom 21. Oktober bis zum 25. November 2016 auch an Freitagen von 15.00 – 18.00 Uhr für die Abgabe von Laub- und Grünabfällen. Darüber hinaus hat die Gemeinde Raesfeld auch in diesem Jahr für die Erlerinnen und Erler am Feuerwehrgerätehaus eine Sammelstation errichtet. Bis zum 26. November kann dort jeweils samstags von 9.00 – 12.00 Uhr das Laub abgegeben werden.

Quelle: Gemeinde Raesfeld