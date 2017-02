Recklinghausen: A43: Nächtliche Sperrungen in Recklinghausen/Herten-Nord

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:19 Uhr

Dienstagnacht (28.2.) ab 20 Uhr gibt es in der A43-Anschlussstelle Recklinghausen/Herten-Nord mehrere Sperrungen. Gesperrt werden die Verbindungen von der L511 aus Speckhorn kommend auf die A43 in beiden Fahrtrichtungen, die Verbindung von der A43 aus Wuppertal kommend auf die L511 nach Oer-Erkenschwick sowie die Verbindung von der A43 aus Münster kommen auf die L511 in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick. Aufgehoben werden die Sperrungen am darauffolgenden Morgen um 6 Uhr. Umleitungen werden jeweils eingerichtet. Die Autobahnniederlassung Hamm investiert hier in die Beseitigung von Fahrbahnschäden 55.000 Euro aus Bundesmitteln.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit