Recklinghausen: Ampel an der Kreuzung Herner Straße/Zufahrt Hellweg ausgefallen

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:07 Uhr

Die Ampel an der Kreuzung Herner Straße/Zufahrt Baumarkt Hellweg ist ausgefallen. Das Steuergerät ist defekt. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Wochenende 3./4. Dezember. Schilder weisen auf den Ampelausfall hin, außerdem gilt in dem Bereich so lange Tempo 30.

Zusätzlich wird der Fußgängerübergang an der Herner Straße gesperrt.

Informationen zu weiteren Straßensperrungen und Baustellen gibt es unter www.recklinghausen.de/recklinghausen.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit