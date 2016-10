Recklinghausen: Armut von Alleinerziehenden in Deutschland nimmt zu: Fast 1 Millionen Kinder alleinerziehender Eltern leben in Armut

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:38 Uhr

Für Alleinerziehende erschwert sich die Gesamtsituation, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. In Recklinghausen betrifft das aktuell 599 Kinder, denen ein Unterhaltsvorschuss aus städtischer Kasse gewährt wird. In 2016 wurden insgesamt über 1,1 Millionen Euro an Unterhaltsvorschussleistungen erbracht.

Darauf weist die Gleichstellungsstelle der Stadt Recklinghausen hin.

Nach Einschätzung des auszahlenden Fachbereichs stehen mindestens 90 Prozent der Unterhaltsvorschussempfänger im SGB II bzw. SGB XII-Bezug. Erschwerend komme hinzu, dass die gewährten Unterhaltsvorschussleistungen auf die Sozialleistungen angerechnet werden.

Hintergrund: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros (BAG) und ihre Kooperationspartner_innen hatten zum gemeinsamen Appell am 17. Oktober aufgerufen: Internationaler Tag zur Beseitigung der Armut.

Der Appell hat sich an alle Abgeordneten des Bundestages, die Minister_innen für Justiz, Soziales, Frauen und Finanzen, die frauenpolitischen Sprecher_innen und an die Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet.

Auszug aus dem Appell: „In Deutschland tragen Alleinerziehende und ihre Kinder das höchste Armutsrisiko. Die erschreckenden Ergebnisse der Studie der Bertelsmann Stiftung vom Juli 2016 (in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Situation der Alleinerziehenden weiter verschlechtert statt verbessert) bestätigen die Erfahrungen der BAG und ihrer Kooperationspartner_innen. Schon seit vielen Jahren weisen diese und weitere Organisationen auf fortschreitende Verarmung von Alleinerziehenden und ihren Kindern hin und fordern die Politik zum Handeln auf.

90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Die Hälfte der Alleinerziehenden erhält keinen Unterhalt, obwohl er ihnen zusteht. 25 Prozent bekommen weniger Unterhalt, als ihnen zusteht.

Der Staat springt mit dem Unterhaltsvorschuss ein, wenn kein Kindesunterhalt gezahlt wird. Wenn aber nach 72 Monaten maximaler Bezugszeit und spätestens mit der Vollendung des zwölften Lebensjahres des Kindes die staatliche Unterstützung endet – wer zahlt dann?

Deshalb fordert die BAG mit ihren Kooperationspartner_innen: Die Anhebung und Dynamisierung des steuerlichen Entlastungsbetrages für Alleinerziehende / Keine Anrechnung des vollen Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss / Zügige Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses ohne zeitliche Begrenzung der Bezugsdauer und bis zur Volljährigkeit des Kindes in Höhe des Mindestunterhalts / Wirksame rechtliche Instrumente gegen zahlungsunwillige Elternteile / Den qualitativen und quantitativen Ausbau der Teilzeitberufsausbildung / Ausbau und Förderung von flexiblen Kindertagesbetreuungsformen außerhalb der Regelöffnungszeiten von Kita und Hort“

