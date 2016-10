Recklinghausen: Baumschnittarbeiten an der Herner Straße

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:26 Uhr

An der Herner Straße auf Höhe der Asylunterkunft nahe dem Beckbruchweg werden am Mittwoch, 19. Oktober, Baumschnittarbeiten durchgeführt. Aus diesem Grund wird eine Fahrspur gesperrt. Die Arbeiten beginnen gegen 8.30 Uhr und werden voraussichtlich um 15 Uhr beendet sein.

Damit der Verkehr im Baustellenbereich entlastet wird, ist zusätzlich der Beckbruchweg am Zentralen Betriebshof der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen voll gesperrt. Umleitungen zur Umladestelle sind ausgeschildert. Hinweis: An diesem Tag werden keine Terminvereinbarungen an der Wertstoffsammelstelle für größere Anlieferungsmengen vergeben.

Die Rückschnittarbeiten sind im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Insgesamt vier Platanen werden mit einem Kronenregenerationsschnitt zurückgeschnitten, bei dem totes Holz und absterbenden Kronenteile entfernt werden.

Weitere Informationen zu aktuellen Sperrung gibt es im Internet unter www.recklinghausen.de/baustellen.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit