Recklinghausen: Bilderbuchkino in der Zweigstelle Süd: Lieselotte im Schnee

Pressemeldung vom 2. Dezember 2016, 10:04 Uhr

Am Mittwoch, 7. Dezember, findet in der Zweigstelle Süd der Stadtbücherei Recklinghausen, Am Neumarkt 19, ein Bilderbuchkino statt. Alle kleinen Besucher ab vier Jahren und ihre Eltern sind eingeladen, der Lesung zu lauschen und den Bildern am Bildschirm zu folgen. Los geht es um 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Um Anmeldung wird telefonisch unter 02361/50-1924 gebeten.

Gelesen wird aus dem Bilderbuch „Lieselotte im Schnee“, in dem es um Lieselotte geht, die für Weihnachten zusammen mit dem Briefträger viele Pakete austragen muss. Endlich hat sie nur noch die Päckchen für ihre Freunde in der Tasche und macht sich müde und erschöpft auf den Heimweg. Inzwischen schneit und schneit es und Lieselotte verirrt sich. Findet sie den Weg nach Hause?

Weitere Informationen zur Stadtbücherei und der Zweigestelle Süd gibt es im Internet unter www.recklinghausen.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit