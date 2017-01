Recklinghausen: Book Casting: Neue Aktion in der Kinder- und Jugendbücherei

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 10:02 Uhr

Die Kinder- und Jugendbücherei Recklinghausen bietet eine neue Aktion für Kinder der fünften bis siebten Klasse an: das Book Casting. Lese-Fans und kleine Buchkritiker können einmal im Monat um jeweils 16 Uhr als Jury in der Kinder- und Jugendbücherei aus vorgegebenen Büchern, die für das Casting angemeldet sind, ihren Gewinner wählen. Dabei gibt es mehrere wechselnde Kategorien, zum Beispiel Fantasy, Krimi, Lustiges und Abenteuer. Die nächsten Termine sind jeweils am Donnerstag, 19. Januar, 9. Februar, 16. März und 20. April.

Weitere Informationen zur Kinder- und Jugendbücherei Recklinghausen gibt es im Internet unter www.recklinghausen.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit