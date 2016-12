Recklinghausen: Bürgerkoffer: Termine im Januar

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 13:11 Uhr

Den Wohnort ummelden, einen Personalausweis (ohne Fingerabdruck) oder eine Verlängerung des Schwerbehindertenausweises beantragen – das ist beim mobilen Bürgerservice, dem sogenannten Bürgerkoffer, der Stadtverwaltung an drei Standorten möglich.

Im Monat Januar ist der Bürgerkoffer in den folgenden Stadtteilen im Einsatz: Caritashaus Reginalda in Recklinghausen-Süd, Weißenburgstraße 20: jeweils am 1., 3. und gegebenenfalls 5. Donnerstag im Monat, 14 bis 16 Uhr. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 5. und 19. Januar. Caritashaus St. Hedwig in Recklinghausen-Nord, Im Romberg 28: am 1. Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Der nächste Termin ist am Dienstag, 3. Januar. Altenheim St. Johannes in Recklinghausen-Suderwich, Lülfstraße 17: am 2. Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Der nächste Termin ist am Freitag, 13. Januar. Auch Hausbesuche sind möglich, wenn der Bürger aus Gründen des Alters oder der Behinderung nicht mehr in der Lage ist, in das zentrale Bürgerbüro im Stadthaus A oder zu einem der drei externen Standorte zu kommen. In solchen Fällen können telefonisch unter 02361/50-0 Hausbesuche mit den Mitarbeitern des Bürgerbüros vereinbart werden. Wichtiger Hinweis: Bürger sollten sich bei jedem Hausbesuch den Dienstausweis des jeweiligen Mitarbeiters zeigen lassen.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit