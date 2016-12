Recklinghausen: Bürgermeistersprechstunde

Pressemeldung vom 2. Dezember 2016, 09:36 Uhr

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben am Donnerstag, 8. Dezember, die Möglichkeit, Bürgermeister Christoph Tesche Anregungen und auch Beschwerden vorzutragen. Die Bürgermeistersprechstunde findet statt in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Stadthaus E in Raum 105. Nähere Informationen hierzu erhalten interessierte Bürger unter der Telefonnummer 02361/50-1206.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit