Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:05 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder: den Mädchenaktionstag „Celebrate yourself – Girls only“. Am Dienstag, 7. März, von 15 bis 19 Uhr steht die Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, zum fünften Mal allen Mädchen ab 8 Jahren offen, die Lust haben, jede Menge Angebote auszuprobieren.

Dort können sie künstlerisch aktiv sein, mit Hammer und Nagel werken, Mode und Schmuck herstellen, tanzen, Wellness-Angebote wahrnehmen, Grundkenntnisse in WenDo zur Selbstverteidigung erwerben und natürlich auch beim Liebesquiz von pro familia mitmachen. Dazu gibt es gesunde Snacks und frisch gemixte alkoholfreie Cocktails.

Angeboten wird dieser Mädchen-Tag vom Arbeitskreis Mädchen der Stadt Recklinghausen, der sich zusammensetzt aus Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs ZAKK, von pro familia, der Altstadtschmiede, REinit e. V., der Bauspielfarm, dem Heinrich Pardon Haus, der Gleichstellungsstelle der Stadt Recklinghausen und dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie mit dem Jugendzentrum Südpol, dem Mädchentreff Laguna, dem Kinder- und Jugendtreff Auguststraße und der Jugendsozialarbeit.

Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung ist Christina Schilling, Tel. 02361/50-2228.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit