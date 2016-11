Recklinghausen: Das Buch unterm Baum: Geschenktipps in der Stadtbücherei

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:09 Uhr

Die Stadtbücherei Recklinghausen stellt am Donnerstag, 1. Dezember, literarische Geschenktipps vor. Los geht es im Lesesaal im Willy-Brandt-Haus, Herzogswall 17, um 19 Uhr. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.

Wer zu Weihnachten ein Buch verschenken möchte, braucht oft noch eine zündende Geschenkidee. Damit keiner in diesem Jahr ratlos zwischen den Regalen in der Buchhandlung steht, bietet die Stadtbücherei literarische Erste Hilfe an: Zwei Bibliothekare stellen in gemütlicher, adventlicher Atomsphäre empfehlenswerte Bücher vor. Und wer weiß – vielleicht ist ja auch das ein oder andere interessante Buch für den eigenen Wunschzettel dabei.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02361/50-1919 und im Internet unter www.recklinghausen.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit