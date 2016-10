Recklinghausen: Deutsch-türkische Lesung für Grundschüler

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:56 Uhr

Verschiedene Kulturen und verschiedene Arten von Kultur in der eigenen Stadt kennenlernen – das sind die Ziele des Projektes „Kulturstrolche“ der Stadt Recklinghausen, das sich an Grundschüler richtet.

Im Rahmen dessen lädt die Stadtbücherei nun Schüler der Ortlohschule und der Gudrun-Pausewang-Grundschule zu einer Lesung in zwei Sprachen in die Zweigstelle Süd ein. Die Autorin Arzu Gürz Abay stellt dort auf Deutsch und Türkisch ihre Bücher „Omas Teekanne in Kreta“ und „Früchte der Freundschaft“ vor.

Zum Presse- und Fototermin lade ich Sie herzlich ein.

Zeitpunkt: Freitag, 28. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr

Ort: Zweigstelle Süd Haus der Bildung Am Neumarkt 19 45663 Recklinghausen

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit