Recklinghausen: Kulturentwicklungsplan: Fünfte Programmwerkstatt „Musik und Theater, Veranstaltungen und Events“

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:48 Uhr

Zur fünften Programmwerkstatt „Musik und Theater, Veranstaltungen und Events“ lädt die Stadt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Willy-Brandt-Haus, Herzogswall 17, in Raum 101 statt.

In den vergangenen Programmwerkstätten haben die Teilnehmer in Arbeitsgruppen zum Thema Leitbild gearbeitet. Sie diskutierten das kulturelle Selbstverständnis und die Prinzipien, an denen sich unsere Stadtgesellschaft zukünftig orientieren soll. Im nächsten Schritt sollen nun kulturelle Ziele zur Umsetzung entwickelt werden.

Weitere Informationen und die Präsentationen und Protokolle aller Programmwerkstätten gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.recklinghausen.de/kulturentwickeln.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit