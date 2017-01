Recklinghausen: Öffentliche Führung in der Retro Station

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:16 Uhr

Die nächste öffentliche Führung durch die Ausstellung in der Retro Station findet am Donnerstag, 26. Januar, um 16 Uhr im Institut für Stadtgeschichte, Hohenzollernstraße 12, statt. Über etwa 90 Minuten wird Dr. Angelika Böttcher allen interessierten Besuchern die wichtigsten Stationen von der frühen Besiedlung bis hin zur Gegenwart der Stadt Recklinghausen nahebringen. Die Teilnahme an der Führung ist ebenso kostenlos wie der Besuch des Museums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Retro Station widmet sich als Nachfolgeinstitution des Vestischen Museums der Präsentation von Objekten, die für die Entwicklung der Stadt Recklinghausens von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter www.recklinghausen.de.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit