Recklinghausen: Rauchmelderpflicht in NRW ab 1. Januar 2017

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:09 Uhr

In wenigen Wochen ist es soweit: Ab 1. Januar 2017 sind Rauchmelder in allen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen Pflicht. Die kleinen Lebensretter müssen dann in jedem Schlafzimmer, jedem Kinderzimmer und jedem Flur, der als Rettungsweg dient, installiert sein.

Über alles Wichtige zum Thema Rauchmelder möchte Sie die Feuerwehr Recklinghausen bei einem Presse- und Fototermin informieren. Dort wird unter anderem auch gezeigt, wie ein Rauchmelder auslöst.

Dazu lade ich Sie herzlich ein.

Zeitpunkt: Montag, 5. Dezember, um 11 Uhr

Ort: Feuerwache

Planspielraum/ kleiner Besprechungsraum

Kurt-Schumacher-Allee 2

45657 Recklinghausen

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit