Recklinghausen: Recklinghäuser Delegation reist zu Theater-Festival nach Akko

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:37 Uhr

Eine Recklinghäuser Delegation reist am Montag, 17. Oktober, für vier Tage in die Partnerstadt Akko. Dort findet dann das größte israelische Fringe Theater-Festival statt, das Bürgermeister Christoph Tesche unter anderem mit Dr. Frank Hoffmann, dem Leiter der Recklinghäuser Ruhrfestspiele, besucht. Bei einem Gespräch mit dem Leiter des Akko-Festivals, das auf Initiative Tesches verabredet wurde, soll dann gemeinsam überlegt werden, wie eine mögliche Kooperation der beiden internationalen Theater-Veranstaltungen aussehen könnte. Aber nicht nur der Besuch des Akko-Festivals steht auf dem Programm, sondern auch ein Treffen mit dem israelischen Präsidenten Rouven Rivlin und Bürgermeister Shimon Lankri beim Laubhüttenfest am Rathaus. Dort ist ein Podiumsgespräch zum Thema „Die Stadt Akko als Modell für multikulturellen Dialog in der israelischen Gesellschaft“ geplant.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit