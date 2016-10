Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:24 Uhr

Vom 21. Oktober bis zum 6. November zeigt sich Recklinghausen wieder in seinen schönsten Farben: Zum elften Mal verwandelt „Recklinghausen leuchtet“ die Innenstadt in ein buntes Lichtermeer und lässt Fassaden und historische Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Neu in diesem Jahr: über QR-Codes an den Laternen können die Besucher spannende Informationen zu den Gebäuden abrufen.

Jedes Jahr im Herbst laden die farbenfrohen Illuminationen und schönen Rahmenveranstaltungen von „Recklinghausen leuchtet“ zum Schlendern und Bummeln in der Recklinghäuser Innenstadt ein. Dabei bieten die teils verwinkelten Gassen der Altstadt nicht nur die Gelegenheit zum Verweilen und Träumen, sondern zeigen den Besuchern bekannte Orte von einer ganz neuen Seite. Zwei Wochen lang werden in diesem Jahr mehr als 45 Stationen beleuchtet, während geführte Touren von der Geschichte der Gebäude und der Stadt erzählen – und das alles kostenlos.

Um den Besuchern den Gang durch die farbenfrohe Innenstadt noch spannender zu gestalten, wurden zum ersten Mal auch Infoblätter mit interaktiven QR-Codes an den Straßenlaternen vor jedem beleuchteten Gebäude angebracht. Scannt man diese mit dem Smartphone, öffnet sich eine Seite auf regiofreizeit.de mit zusätzlichen interessanten Informationen zur jeweiligen Station.

Auch andere hilfreiche Funktionen finden sich auf den Regiofreizeit-Seiten unter http://regiovest.de/releuchtet16 und auf www.re-leuchtet.de: Zeitpläne, Routenübersichten, Karten und Gastro-Tipps sind bei der Erkundung der illuminierten Innenstadt behilflich und geben Informationen zu allen Gebäuden und Veranstaltungen.

Lassen Sie sich vom Charme Recklinghausens verzaubern – Die Stadt freut sich auf Ihren Besuch!

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit