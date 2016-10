Recklinghausen: „Recklinghausen leuchtet“

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:45 Uhr

Am Freitag, 21. Oktober, ist es endlich wieder soweit: In Recklinghausen gehen die Lichter an, die täglich ab 18 Uhr Gebäude und Orte in der Altstadt in bunten Farben erstrahlen lassen. Und das bereits zum elften Mal.

Bei „Recklinghausen leuchtet“ dreht sich in diesem Jahr alles rund um die Ruhrfestspiele, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Auf alle Recklinghäuser und Gäste wartet bereits in der ersten Woche ein vielfältiges Programm.

Eröffnet wird „Recklinghausen leuchtet“ am Freitag, 21. Oktober, ab 19 Uhr von Bürgermeister Christoph Tesche. Im Anschluss findet die spektakuläre 3D-Videoprojektion, bei der das Rathaus als Leinwand dient, statt, die dann von Freitag bis Sonntag jede volle Stunde von 19 bis 22 Uhr zu sehen sein wird. Dafür werden an diesen Tagen der Wallring vor dem Rathaus zwischen Viehtor und Erlbruch sowie der Erlbruch zwischen Wall und dem Fußgängerüberweg am Rathaus von 18.30 bis 22 Uhr gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zum Palais Vest ist von der Dortmunder Straße aus weiterhin möglich.

Jedes Jahr zieht „Recklinghausen leuchtet“ zahlreiche Besucher an. Besonders für Hobbyfotografen sind die leuchtenden Gebäude ein willkommenes Motiv. In diesem Jahr können sich ambitionierte Fotografen von einem Profi Tipps holen. Die Volkshochschule bietet am 28. Oktober und 3. November sowie am 4. und 10. November gegen eine Gebühr von 25 Euro zweitägige Kurse zum Fotografieren bei Nacht an.

Zwei geführte Weintouren der Weinhändler Grünreichs Feinkost, Vino Terrane und Molitor finden am 21. Oktober um 17 und um 18 Uhr statt. Anmeldung bei Grünreichs Feinkost und Bistro in der Martinistraße oder telefonisch unter 02361/186793. Die Tour kostet 32 Euro.

Zu den weiteren Programmpunkten gehört neben dem verkaufsoffenen Sonntag am 23. Oktober das Programm der Tanzschule Thiel mittwochs ab 19 Uhr.

Montags bis donnerstags um 19 Uhr und um 20 Uhr werden für alle Interessierten kostenlose Stadtführungen angeboten. Freitags, samstags und sonntags sowie am Montag, 31. Oktober, und Dienstag, 1. November, finden sie um 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr statt. Startpunkt ist das Rathaus, vor dem auch das Innogy-Informationszelt steht, in dem Anmeldungen zu Führungen täglich ab 17 Uhr angenommen werden.

Erläuterungen gibt es täglich zwischen 18 und 22 Uhr an der Gymnasialkirche des Petrinum. Außerdem werden Lehrer, Eltern und Schüler dort musikalisch auftreten. Mit der Gymnasialkirche beschäftigt sich außerdem ein Vortrag von Dr. Matthias Cordes und Georg Möllers am Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr.

Für den guten Zweck bietet die Kanzlei Dr. Strutz freitags von 18 bis 22 Uhr am Herzogswall 10 Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürstchen an. Die Praxis Dr. Reike/Nowatius verkauft am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr Glühwein, Kakao und Waffeln an der Kleinen Geldstraße 4 und spendet den Erlös.

Weitere Informationen im Internet unter www.re-leuchtet.de und unter www.recklinghausen.de.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit