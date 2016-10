Recklinghausen: Satirische Lesung mit Sulaiman Masomi in der Stadtbücherei

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:46 Uhr

Eine Lesung mit Sulaiman Masomi findet am Montag, 24. Oktober, in der Stadtbücherei Recklinghausen, Herzogswall 17, um 19 Uhr statt. „Ein Kanake sieht rot“ lautet der Titel des ersten urkomischen, aber auch bitterbösen Prosabuches, das der gebürtige Afghane und erfolgreiche Poetry Slamer herausgebracht hat und nun in einer Lesung vorstellt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Die Lesung findet im Rahmen des BRÜCKE-Jugendprojektes „Weltgewandt“ statt in Kooperation mit der Stadtbücherei Recklinghausen. Finanziert wird das Projekt durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit