Recklinghausen: Stadt Recklinghausen nimmt an Ausbildungsplatz-Börse der Bundesagentur für Arbeit teil

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 14:54 Uhr

Die Stadt Recklinghausen nimmt mit den Kommunalen Servicebetrieben Recklinghausen (KSR) an der Ausbildungsplatz-Börse der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch, 26. Oktober, teil, um die vielfältigen Ausbildungsstellen vorzustellen. Von 9.30 bis 15 Uhr können sich Interessierte an der Görresstraße 15 bei der Recklinghäuser Agentur für Arbeit rund um die Ausbildungsinhalte bei den KSR, aber auch über den Bereich Fachangestellte/r für Bäderbetriebe informieren.

„Bei den KSR bieten wir sieben Ausbildungsberufe an“, sagt Ausbildungsleiterin Sybille Middelmann, „und auf der Messe wollen wir sie vorstellen und zeigen, wie spannend diese Berufe sein können.“

So sind bei den KSR folgende Ausbildungen möglich: Gärtner/in- Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenwärter/in, KFZ-Mechatroniker/in, Tischler/in, Maler- und Lackierer/in, Elektroniker/in sowie Anlagenmechaniker/in für Sanitär- und Heizungstechnik.

Damit sich die Besucher anschauen können, womit eine Straßenwärterin oder ein Straßenwärter im Einsatz ist, werden die KSR mit einem Großfahrzeug mit Schneeschild und Streuvorrichtung auf der Messe sein. Außerdem gibt es neben vielen Informationen zu den vielseitigen Ausbildungsberufen auch eine Gartenausstellung für diejenigen, die sich besonders für den Beruf der Gärtnerin beziehungsweise des Gärtners interessieren. Dort besteht dann auch die Möglichkeit, Pflastersteine einmal selber zu verlegen.

Außerdem können sich die Besucher über den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe informieren, denn auch in diesem Bereich werden noch Auszubildende für das kommende Jahr gesucht. Vor Ort werden auch aktuelle Auszubildende sein, die somit aus erster Hand über den Ausbildungsberuf informieren können.

Für das Ausbildungsjahr 2017 läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 15. November. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und der E-Mail-Adresse können Interessierte entweder per E-Mail schicken an ausbildung@recklinghausen.de oder schriftlich an: Stadtverwaltung, Personalservice, 45655 Recklinghausen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bewerbung direkt auf der Ausbildungsplatz-Börse abzugeben. Weitere Informationen gibt es unter www.recklinghausen.de/ausbildung.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit