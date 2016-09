Recklinghausen: Zwei Veranstaltungen zur Nacht der Jugendkultur

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:19 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es zur Nacht der Jugendkultur von Samstag, 24., auf Sonntag, 25. September, wieder zwei Veranstaltungen in Recklinghausen im Rahmen von „REspect4you – JugendKulturOffensive“, einem Projekt der Fachbereiche Kultur und Weiterbildung sowie Kinder, Jugend und Familie der Stadt Recklinghausen in Kooperation mit der Altstadtschmiede und den Ruhrfestspielen.

Der Bike- und Skatepark lädt von 19 bis 1 Uhr ein zu „Nachtschicht meets Best Trick und Graffiti“. Dort können BMXer, Skateboarder, Inliner und Scooterfahrer bei Flutlicht alles geben. Die Scooterfahrer sind dieses Mal besonders gefordert, denn um 21 Uhr beginnt der „Best Trick Scooter Contest“. Anmeldung vor Ort.

Neben den Bremsspuren auf dem Skatebelag wird auch wieder ein farbenfroher Gruß an den Örtlichkeiten hinterlassen – und zwar mit Spraydosen. Dazu wird gegrillt und es gibt Musik von DJ Oly von Trier. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr findet außerdem für alle Musiker ab 15 Jahren die zweite Auflage der „Southpole Open Stage“ statt. Zum Warmhören spielen ab 20 Uhr die Awesome Scampis und Gorilladisco und leiten über zur Session bis 23 Uhr. Techniker und Backline stehen bereit, das Schlagzeug wartet auf Einsatz. Bis 1 Uhr sind dann Aftershowparty und Chill&Grill geplant. Auch hier ist der Eintritt frei.

Bei Fragen steht Christina Schilling telefonisch unter 02361/50-2228 oder per E-Mail an christina.schilling@recklinghausen.de zur Verfügung.

Weitere aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.recklinghausen.de.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit