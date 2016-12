Remscheid: Adventmarkt am Historischen Zentrum

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 16:48 Uhr

Leider müssen wir den geplanten Adventmarkt am 11.12.16 am Historischen Zentrum Remscheid absagen. Geplant war, alte, fast schon unbekannte Handwerkstechniken lebendig zu präsentieren. Allerdings ist es nicht so einfach, Handwerker zu finden, die diese Techniken beherrschen und diese vorführen können und wollen. Leider standen die eingeplanten Handwerker nun zu diesem Termin doch nicht zur Verfügung, so dass wir diese Entscheidung schweren Herzens treffen mussten. Das Projekt ist noch nicht aufgegeben, sondern im kommenden Jahr werden wir einen neuen Anlauf starten. Aus diesem Grund möchte ich gleich dazu aufrufen, sich bei uns zu melden, wenn Sie so ein altes und besonderes Handwerk selber noch beherrschen oder wenn Sie jemanden kennen, der diese Techniken vermitteln kann. Wir denken dabei an Sägenrichter, Sensendengeler, Schleifer, Feilenhauer usw.. Wir würden uns über ein interessantes Gespräch freuen. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (02191) 16 – 25 19 oder per E-Mail (Werkzeugmuseum-Hiz@remscheid.de).

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid