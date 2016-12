Remscheid: Baubüro DOC schließt vorübergehend

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:57 Uhr

Ab kommenden Mittwoch (21.12.) geht das Baubüro DOC in der Kölner Straße 10 in die Weihnachtspause.

Das Baubüro DOC stand zuletzt für Begegnung und Austausch bis zum Satzungsbeschluss am 13. Dezember an jedem Mittwoch von 16 bis 18 Uhr offen. Nun geht es in die Weihnachtspause. Über seinen Neustart im kommenden Jahr wird zeitnah informiert.

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid