Remscheid: Das Konzept der KulturScouts

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:54 Uhr

Das Konzept der KulturScouts wendet sich an Klassen der Sekundarstufe I aller Schulformen. Die Schüler erhalten als sogenannte KulturScouts die Möglichkeit, kostenfrei zwei Mal im Jahr eine Kultureinrichtung in ihrer Region zu besuchen und diese auf ganz besondere Art und Weise kennenzulernen. „Die Praxis und das eigenständige Ausprobieren stehen dabei im Vordergrund“, betont Sandra Brauer, die als Projektkoordinatorin von Bergisch Gladbach aus das Projekt betreut. Mit sieben zusätzlichen und somit insgesamt 26 Kultureinrichtungen bietet das Format im zweiten Projektjahr ein noch vielfältigeres Programm und zusätzliche Anknüpfungspunkte für den Unterricht. „Dadurch, dass alle Angebote an den Lehrplan anknüpfen, profitieren sowohl Schüler als auch Lehrer“, freut sich Sandra Brauer. Für die Stadt Remscheid sind neben der neu ins Projekt aufgenommenen, gemeinsamen Integrationsklasse der GHS Hackenberg und des Röntgen-Gymnasiums Lennep jeweils eine Klasse der Albert-Einstein-Schule sowie der Nelson-Mandela-Schule dabei. Im vergangenen Schuljahr konnten erstmals Schüler als KulturScouts die Kulturstätten des Bergischen Landes kennenlernen. Den durchschlagenden Erfolg dieser neuen Initiative dokumentiert auch ein neuer Film, in dem Schüler, Lehrer und Kulturvertreter zu ihren Erfahrungen als KulturScouts-„Pioniere“ zu Wort kommen. Zu sehen ist dieser unter http://kulturscouts-bl.de/ sowie auf dem youtube-Kanal des Rheinisch-Bergischen Kreises. „Die KulturScouts geben uns die fantastische Möglichkeit, das Netzwerk zu erweitern und jetzt viel mehr Schulen im Bergischen Land anzusprechen. So können wir die neue junge Zielgruppe, die wir im Museum im Fokus haben, erreichen“, erklärt Dr. Uwe Busch, Leiter des Röntgen-Museums. „Durch das Programm der KulturScouts wird der Museumsbesuch für alle höchst interessant, zum Einen, weil man experimentieren kann, zum Anderen, weil man sich natürlich das Museum und seine Exponate anschauen kann“, so Busch weiter.

Vielfältige Kulturorte der Region entdecken

Besonders breit gefächert haben sich die Kultureinrichtungen in Remscheid aufgestellt:

So erleben die KulturScouts bei den neu im Projekt aufgenommenen Bergischen Symphonikern hautnah, wie der beeindruckende Klang des Orchesters entsteht. Daneben reicht das Angebotsspektrum von Theatererlebnissen für KulturScouts aller Altersgruppen im Teo Otto Theater und dem Westdeutschen Tourneetheater über Experimente zur Radioaktivität im Deutschen Röntgen-Museum bis hin zu einer Abenteuerreise mit Smartphone und Kamera durch das Historische Zentrum / Deutsche Werkzeugmuseum.

Für die Mobilität der KulturScouts sorgen auch dieses Jahr wieder die Verkehrsverbünde VRS und VRR und die ihnen angeschlossenen Verkehrsunternehmen. Für sämtliche Entdeckertouren in der Region können Busse und Bahnen genutzt werden. VRS und VRR ermöglichen die kostenfreie Nutzung des Nahverkehrs für die Projektteilnehmer.

Das aktuelle Programm ist auf der projekteigenen Webseite unter www.kulturscouts-bl.de zu finden.

Teilnehmende Schulen Kreis Mettmann: Martin-Luther-King-Gesamtschule (Ratingen), Gesamtschule Heiligenhaus, Hauptschule „Zum Diek“ (Haan); Oberbergischer Kreis: Förderschule Nordkreis (Hückeswagen / Radevormwald), Freie Waldorfschule Oberberg (Gummersbach), Gemeinschaftsschule Morsbach; Remscheid: Albert-Einstein-Schule Städtische Gesamtschule Remscheid, Bildungslandschaft Lennep: Röntgen-Gymnasium und GHS Hackenberg, Nelson-Mandela-Schule Städtische Sekundarschule Remscheid; Rheinisch-Bergischer Kreis: Leonardo da Vinci Sekundarschule (Overath), LVR-Paul-Klee-Schule (Leichlingen), Städtisches Gymnasium Wermelskirchen; Solingen: Sekundarschule Solingen, Alexander-Coppel-Gesamtschule, Realschule Vogelsang; Wuppertal: Gesamtschule Else Lasker-Schüler, Städtische Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf, Realschule Hohenstein Teilnehmende Kultureinrichtungen Kreis Mettmann: Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum (Velbert), LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford (Ratingen), Neanderthal Museum (Mettmann), Stellarium Erkrath – das Planetarium der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl e.V.; Oberbergischer Kreis: LVR-Freilichtmuseum Lindlar, LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels (Engelskirchen) Museum und Forum Schloss Homburg (Nümbrecht), Museum Haus Dahl (Marienheide); Remscheid: Bergische Symphoniker – Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH, Deutsches Röntgenmuseum, Deutsches Werkzeugmuseum/Historisches Zentrum, Teo Otto-Theater in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Tourneetheater Remscheid GmbH; Rheinisch-Bergischer Kreis: Kunstmuseum Villa Zanders (Bergisch Gladbach), LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland: Außenstelle Overath und Archäologiewerkstatt Gut Eichthal, LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach (Bergisch Gladbach), Schulmuseum Bergisch Gladbach – Sammlung Cüppers, Stockhausen Stiftung für Musik (Kürten); Solingen: Deutsches Klingenmuseum, Kunstmuseum Solingen, LVR- Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs, Theater und Konzerthaus Solingen; Wuppertal: Begegnungsstätte Alte Synagoge, Historisches Zentrum Wuppertal – Museum für Frühindustrialisierung, Von der Heydt-Museum, Wuppertaler Bühnen

Zusätzliche Projektinformationen

Die KulturScouts Bergisches Land sind das erste Nachfolgeprojekt der KulturScouts OWL und wurden vom Koordinationskreis Kulturelle Bildung Ostwestfalen-Lippe (OWL) entwickelt.

Die Realisierung des Projektes findet statt in enger Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle KulturScouts Bergisches Land, getragen vom Rheinisch-Bergischen Kreis, sowie dem Kreis Mettmann, dem Oberbergischen Kreis und den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal. Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW fördert die KulturScouts Bergisches Land. Sowohl die sechs beteiligten Kreise und Städte als auch der Landschaftsverband Rheinland unterstützen finanziell das zweite Projektjahr. Das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 2016-2017 bei den KulturScouts Bergisches Land wird unterstützt von der Stiftung „Bürger für uns Pänz“, Bergisch Gladbach, sowie von der Kreissparkasse Düsseldorf, der Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) und der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert.

Kontakt

Sandra Brauer, Projektkoordinatorin KulturScouts Bergisches Land

Geschäftsstelle KulturScouts Bergisches Land beim Rheinisch-Bergischen Kreis

Der Landrat – Kulturbüro

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 13-2351, E-Mail: KulturScouts@rbk-online.de

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid