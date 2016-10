Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:00 Uhr

Beim Benefiz-Fußball-Turnier treten am Donnerstag, 20. Oktober, ab 17.45 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp zwölf illustre Mannschaften für den guten Zweck an: Die Zirkusfamilie Casselly, die Remscheider Politik mit einer Mehrparteien-Mannschaft, der Jugendrat, die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsjunioren, das Sana-Klinikum, Sportvereine und Hobby-Mannschaften wollen mit ihrem Einsatz die Remscheider Tafel und damit die Versorgung bedürftiger Menschen in Remscheid tatkräftig unterstützen. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und der Landtagsabgebordnete Jens Nettekoven spielen auch mit.

Jede Mannschaft legt die Höhe ihres Startgeldes und damit ihre Spende für die Tafel selbst fest. Das Sana-Klinikum hat mit 500 Euro schon einmal vorgelegt. Viele Firmen unterstützen die Aktion für die Tafel mit Geld- und Sachspenden, unter anderem Steinhaus und Kirschen Werkzeuge. Bei einem Schätzspiel können die Besucher viele Preise vom 4-Gang-Menu in Heldmanns Restaurant bis zur Fensterreinigung durch die Firma Schulten gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgen das Lokale Bündnis für Familie und der Integrationsrat der Stadt Remscheid. Alle Erlöse der Veranstaltung kommen der Remscheider Tafel zugute, der Eintritt ist frei.

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid