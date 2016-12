Remscheid: Geänderte Abfuhrtermine zwischen den Feiertagen und Öffnungszeiten Wertstoffhof

Pressemeldung vom 19. Dezember 2016, 14:24 Uhr

In der gesamten Woche nach Weihnachten erfolgt sowohl die Rest- und Bioabfallentsorgung als auch die Entsorgung von Altpapier und Verpackungen einen Tag später als üblich. So werden zum Beispiel die grauen Restmüll-, die braunen Bioabfall-, die blauen Papiertonnen und die gelben Tonnen für Verpackungsmüll, die normalerweise am Montag, den 26. Dezember geleert würden, am Dienstag, den 27. Dezember geleert. Die Entsorgungen, die beispielsweise regulär für Freitag, den 30. Dezember vorgesehen sind, erfolgen erst am Samstag, den 31. Dezember. Tipp: Alle Abfuhrtermine inklusive der Feiertagsverschiebungen sind für die Jahre 2016 und 2017 unter www.tbr-info.de als Abfuhrkalender oder auch als App adressgenau verfügbar.

Der Wertstoffhof in der Solinger Straße hat zwischen den Feiertagen geöffnet. Lediglich an den Samstagen 24.12.2016 (Heiliger Abend) und 31.12.2016 (Silvester) sowie am Montag, 26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag) ist dort geschlossen.

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid