Remscheid: Gedenkstunde zur Erinnerung an den Absturz eines Militärflugzeugs am 8. Dezember 1988

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 16:39 Uhr

Im stillen Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes legt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz am Donnerstag, 8. Dezember, um 11 Uhr einen Kranz an der Gedenkplatte im Ehrenhain Reinshagen, städt. Waldfriedhof Reinshagen, Wallburgstraße, 42857 Remscheid, nieder. Zur Teilnahme an dieser stillen Gedenkfeier wird herzlich eingeladen.

In den Mittagsstunden des 8. Dezember 1988 stürzte ein amerikanisches Militärflugzeug auf dem Remscheider Stadtgebiet ab und hinterließ in der Stockder Straße eine Spur der Verwüstung. In den Trümmern von zwanzig beschädigten und teilweise völlig zerstörten Gebäuden starben sieben Menschen. Dieser Menschen wird seitdem im stillen Gedenken gemeinsam gedacht.

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid