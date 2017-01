Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 14:04 Uhr

Die Veranstaltungsreihe Tanz samstags wird auch in 2017 fortgeführt. Nicola Wild erarbeitet mit Grundschulkindern ein Tanztheaterstück zu „Peter und der Wolf“. Die Geschichte ist spannend, mit vielen kleinen und großen Rollen für Mädchen und Jungen.

Blechspielzeuge werden des Nachts lebendig. Blechvogel, Blechente, Blechkatze und Blechwolf begleiten Peter durch eine abenteuerliche musikalische Nacht.

Die Proben finden einmal monatlich jeweils von 14 bis 17 Uhr im Tanzraum der LWS in Lennep, Röntgenstraße 16, zu folgenden Terminen statt: 28.01.2017 / 18.02.2017 / 18.03.2017 / 22.04.2017 und 20.05.2017. Die Aufführung ist am 10.06.2017 im Rahmen des Tags der Offenen Tür der Musik- und Kunstschule. Die Teilnahme am Projekt kostet 25 Euro (Sozialermäßigung möglich).

Information und Anmeldung (ab sofort) per E-Mail unter ingrid.raimund@remscheid.de!

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid