Köpfe der Werkzeuggeschichte ist der Titel des spannenden Vortrags, der am 19.10.2016, 18 Uhr von Hans Krielke gehalten wird. Die Gebrüder Hilger sowie die Brüder Cleff bauten und bewohnten das Haus Cleff und handelten mit Kleineisen. Doch nicht nur diese Familien taten das in Remscheid oder ‚auf dem Hasten‘. An diesem Abend präsentiert Herr Krielke die Personen, die Geschichten und Anekdoten und deren Häuser. Hans Krielke ist ein absoluter Kenner der Materie und Sie werden staunen, was auf dem Hasten und drumrum alles passiert ist und wer hier gewohnt hat. Die o.g. Veranstaltung muss leider krankheitsbedingt abgesagt werden und wird später nachgeholt. Ein ganz neues und besonderes Angebot gibt es am Samstag, 22.10.2016 ab 17.00 Uhr. Mal ein ‚Museum im Dunkeln‘ erleben, ist schon etwas Besonderes, aber dabei auch noch vom Nachtwächter geführt zu werden und alle seine Aufgaben erläutert zu bekommen, das hat man nicht jeden Tag. Wenn der Nachtwächter auch noch Balduin Keks heißt und ein Hund ist, dann müssen Sie sich aufmachen und an dieser ganz besonderen Führung teilnehmen. Dieses Angebot von Markus Heip richtet sich natürlich besonders an die Kinder, aber auch für Erwachsene ist das sehr spannend. Eigentlich für die ganze Familie perfekt geeignet. Am Sonntag, 23.10.2016 von 11 bis 16 Uhr finden die nächsten Führungen im Haus Cleff durch den Verein der Freunde und Förderer des Hauses Cleff statt. Hier können Sie die nun leeren Räume dieses ganz besonderen bergischen Hauses kennenlernen. Das gesamte Haus ist leergeräumt und strahlt dadurch eine ganz spezielle Atmosphäre aus. Erkunden Sie Bereiche, die Sie bisher noch nie gesehen. Wir würden uns über Ihren Besuch freuen. Wenn Sie weitere Infos oder Fotos benötigen, melden Sie sich bitte. Dr. Andreas Wallbrecht Leiter des Historischen Zentrums Remscheid – Deutsches Werkzeugmuseum, 12.10.2016 Tel. 02191/16 2382, E-Mail: andreas.wallbrecht@remscheid.de

