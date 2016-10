Rheinberg: Klima-Star gesucht

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:32 Uhr

Die Stadt Rheinberg lobt einen Klimaschutzpreis in 2 Kategorien für Privathaushalte sowie für Betriebe aus.Gesucht werden Einzelpersonen, Familien oder Betriebe, die klimafreundlich handeln und als Vorbild wirken. Wichtig ist, sich nicht nur in einem Klimaschutzbereich zu engagieren, sondern möglichst in verschiedensten Handlungsbereichen. Bei Privathaushalten beispielweise bei Wohnen, Mobilität, Ernährung, Konsum oder Energienutzung. Im betrieblichen Bereich bei Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiesparen, Ressourcensparendes Wirtschaften oder Transport.

Ziel des Wettbewerbes ist, klimafreundliches Handeln in den Fokus zu rücken und innerhalb der Zielgruppen bekannt zu machen.

Bewerbungen können bis zum 18. November 2016 bei der Stadt Rheinberg eingereicht werden, Hinweise zu Bewerbungsunterlagen finden sich auf der Website der Stadt oder können unter 02843 171 498 telefonisch angefordert werden. Eine Jury bewertet die eingegangenen Bewerbungen und vergibt in jeder Kategorie 3 Geldpreise, im Wert von insgesamt 2.500 €. Das Preisgeld wirdvon der innogy der Stadt Rheinbergzur Verfügung gestellt. Die innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE, die innerhalb des RWE-Konzerns die Aktivitäten um die erneuerbaren Energieformen sowie den Betrieb von Verteilnetzen und den Vertrieb bündelt. Der Name steht für Innovation, Energy und Technology.

Quelle: Stadt Rheinberg