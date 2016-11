Rheinberg: Marktplatz wird zum Parken freigegeben

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:33 Uhr

Die Rheinberger Werbegemeinschaft und die Stadtverwaltung werden in der Weihnachtszeit zusätzliche Parkmöglichkeiten auf dem Marktplatz anbieten. Ab 25.11.2016 bis zum 06.01.2017 können PKWs auf dem Marktplatz parken.

Während der Öffnung des Marktplatzes gilt die Parkgebührenordnung und es müssen Parkscheine erworben werden.

In der 47. Kalenderwoche wird mit der Kanalsanierung am Großen Markt durch die Fa. Hagmans und Baldeau begonnen. Zurzeit laufen schon vorbereitende Maßnahmen. Bis Ende der 51.Kalenderwoche werden vor den Häusern Großer Markt 10 bis 20 die Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten werden in Einzelbaugruben vor den Gebäuden durchgeführt.

Quelle: Stadt Rheinberg