Vortrag: Helmy Leygraft Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.30 Uhr, CLUB, Markt 1, 53757 Sankt Augustin

In der Antike war der Tod mehr als heute Teil des Lebens. Die Römer glaubten, dass die Toten in ihren Gräbern weiter lebten. Die Zeremonien vom Tod bis zur Beisetzung folgten einem festen Ritual. Ein Höchstmaß an Prachtentfaltung stellten die Apotheosefeiern für die verstorbenen Kaiser dar. Sie entstanden im 2. Jahrhundert nach der Beisetzung der sterblichen Überreste der Herrscher.

