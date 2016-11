Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:23 Uhr

Samstag, 10. Dezember 2016, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Der Schein der Kerzen zaubert in der dunklen, ungemütlichen Jahreszeit und ganz besonders im Advent Wärme, Hoffnung und Gemütlichkeit in unsere Häuser. Was ist Wachs eigentlich und wie stellen es die Bienen her? Von Imker Heinz-Werner Scherff erfahrt ihr viel Wissenswertes über den *Stoff, aus dem die Kerzen sind* und das Leben der Bienen. Anschließend werdet ihr an diesem Nachmittag eure eigenen Kerzen aus reinem Bienenwachs herstellen. Ihr lernt die Techniken des Kerzentauchens und des Kerzenrollens kennen und könnt Anhänger aus Bienenwachs gestalten. Dann kann das Weihnachtsfest ja kommen*!

Bitte mitbringen: Arbeitskittel, ein Schuhkarton o. ä. zum Transport der fertigen Kerzen.

Kinder ab 6 Jahren mit einem (Groß-)Elternteil

Preis: Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro, zzgl. Materialkosten (nach Wachsgewicht)

Veranstalter: Büro für Natur- und Umweltschutz, Markt 1, Nebeneingang Karl-Gatzweiler-Platz, 53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/243-445, E-Mail: umweltprogramm@sankt-augustin.de oder online unter www.sankt-augustin.de/umwelt.

Quelle: Stadt Sankt Augustin