Schermbeck: Die letzten beiden Preise der großen Weihnachtsverlosung

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:04 Uhr

89. Überraschungspreis der Goldschmiede Iser & Dietzel af der Mittelstraße

90. Handgearbeitete Ledertasche nebst Schlüsseletui und Schlüsselanhänger der Firma Gürteltier, Helga Mai aus Gahlen im Wert von ca. 140 €

Lose erhalten Sie zum Preis von je 2 € noch bis zum Freitag, 09.12.2016 in allen teilnehmenden Geschäften auf der Mittelstraße, den Banken, im Rathaus, auf dem Biohof Deiters, beim Stadtspiegel Dorsten und am kommenden Samstag während der schönen alten Weihnachtszeit an meinem Stand auf der Mittelstraße (GAGU Zwergenhilfe e.V.)

