Schermbeck: Nikolausball

Pressemeldung vom 29. November 2016, 12:17 Uhr

Am Samstag, den 03.12.2016, führt die Katholische Landjugendbewegung Schermbeck ab 20:00 Uhr auf dem Schützenplatz am Rathaus in Schermbeck die Veranstaltung ?Nikolausball? durch. Zum reibungslosen Ablauf im Festzelt und auf dem Gelände setzt der Veranstalter einen Sicherheitsdienst ein. Die Betreiber der im Umkreis der Veranstaltung befindlichen Gaststätten, Getränkemärkte, Trinkhallen und Tankstellen werden aufgefordert, die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes zur Abgabe alkoholischer Getränke uneingeschränkt einzuhalten. Damit wird die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geschützt.

Quelle: Gemeinde Schermbeck