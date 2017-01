Telgte: Andreas Rebers „Amen“ Kabarett

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 15:03 Uhr

FREITAG,17. FEBRUAR 2017 20.00 UHR, BÜRGERHAUS TELGTE

Nach „Predigt erledigt“ und „Rebers muss man mögen“, bildet „Amen“ nun den vorläufigen Abschluss der Trilogie des Glaubens. „Amen“ ist das Extrakt aus langjähriger Gemeindearbeit, aktuellen Studien und friedlicher Ökumene von München über Wien bis Bagdad, wo „Reverend“ Rebers schon vor durchgeladenen Kalaschnikows Akkordeon gespielt hat. Das wird er natürlich auch in diesem Programm tun, also Akkordeon spielen, aber mit ohne Kalaschnikows. Rebers ist ein streitbarer Geist, der sich mit erhellender Schwarzmalerei und heiligem Zorn gegen religiöse Dogmen, Doofheit und politische Manipulation zur Wehr setzt und die Dinge benennt, die eigentlich niemand hören will. Da kommt es abseits moralischer Selbstzufriedenheit und Besserwisserei auch schon mal zu Missverständnissen. Aber dieser Mann sagt sich: „Bevor ich überhört werde – werde ich lieber falsch verstanden!“ In den letzten Jahren hat sich viel verändert. An den Peripherien westlicher Demokratien brennt die Welt und über das Wolkenkuckucksheim des Establishments, ist mit aller Macht die Wirklichkeit herein gebrochen. Jetzt stellt sich natürlich die Lieblingsfrage der Deutschen: WER IST SCHULD?? Und das in einer Zeit, in der wir vor Lügenpresse, Hass und Angst gar nicht mehr ein und aus wissen. Einige befürchten sogar schon ein viertes Reich. Aber davor steht „Reverend“ Rebers und sein ultimativer Gottesdienst. Dazu gibt es tanzbare Kapitalismus-Kritik mit Frau Flüchtling, Frau Hammer und Gästen aus längst vergangenen Zeiten. Und so wird es sein wie immer. Im Kabarett der radikalen Mitte erkennt man immer etwas wieder, das meiste aber wird uns überraschen. Und so sagte neulich ein Zuschauer aus Boblowitz: „Bei Rebers lacht man gut“. AMEN

www.andreasrebers.de

Die Karten kosten im Vorverkauf: 21,00 Euro / 19,50 Euro und an der Abendkasse: 23,00 Euro / 21,50 Euro.

Feste Plätze

Beginn des Vorverkaufs: Sa., 27. August 2016, 9.00 Uhr.

Infos und Tickets: Reservix.de und Tourismus + Kultur Telgte Kapellenstraße 2 48291 Telgte Tel.: 02504 690100 tourismus@telgte.de www.telgte.de

Quelle: Stadt Telgte