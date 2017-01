Telgte: Schöne Mannheims im Bürgerhaus Telgte

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 16:07 Uhr

Viel hat sich getan, seit die Schönen Mannheims im Frühjahr 2011 aufbrachen, um mit ihrem Musik-Kabarett-Programm „Hormonyoga“ die hiesige Kulturlandschaft zu erobern. Wo sie auch auftraten zwischen München und Kiel, zwischen Köln und Bayreuth, sie hinterließen ein begeistertes Publikum.

Die Schönen – das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: Stefanie Titus – virtuos, einfühlsam und nervenstark. Sie als Begleitung zu bezeichnen, verbittet sich von selbst: Stets nachsichtig lächelnd ist sie die Meisterin der trockenen Kommentare, die die Kolleginnen sanft auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

Mit Eigenkompositionen, Songs und Chansons von den Andrew Sisters, Max Raabe und Patricia Kaas, von Paolo Conte bis hin zu Kurt Weill singt sich das weibliche Ensemble durch die Welt kleiner Wehwehchen und großer Lebenslügen, balanciert dabei gekonnt zwischen dezenter Mannemer Gosch und edlem Hochdeutsch. Ob deutsch, schwedisch, französisch oder italienisch, keine Sprache und kein Genre sind vor ihnen sicher. Wobei die Mischung aus musikalisch exzellenter Sangeskunst gepaart mit szenisch-komödiantischen Einlagen die Zuschauer regelmäßig zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißt.

Und obwohl die vier Künstlerinnen singend und spielend die Befindlichkeiten der modernen Frau in ihren besten Jahren erforschen, obwohl sie dem Publikum frech den „Hormonspiegel“ vorhalten, ist es doch kein Programm, das auf eine rein weibliche Zuhörerschaft zielt: „Ich fühle mich als Mann nun auch therapiert“, so kommentierte bislang so mancher Herr die geistreiche Darbietung geballter Frauenpower.

www.schoenemannheims.de

Die Karten kosten im Vorverkauf: 21,00 Euro / 19,50 Euro und an der Abendkasse: 23,00 Euro / 21,50 Euro.

Feste Plätze

Beginn des Vorverkaufs: Sa., 27. August 2016, 9.00 Uhr.

Infos und Tickets: Reservix.de und Tourismus + Kultur Telgte Kapellenstraße 2 48291 Telgte Tel.: 02504 690100 tourismus@telgte.de www.telgte.de

Quelle: Stadt Telgte