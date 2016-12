Velbert: Ausschuss „Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert“ tagt am 19. Dezember

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 13:05 Uhr

Die nächste Sitzung des Ausschusses „Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert“ findet am Montag, 19. November, um 17 Uhr, im Pavillon des Forum Niederberg in Velbert-Mitte (Europaplatz) statt. Der Ausschuss befasst sich in seiner Sitzung unter anderem mit dem geplanten Konzept zur Entwicklung des Forum Niederberg in ein Bürgerforum Niederberg. Außerdem debattiert er den Wirtschaftsplan 2017 und einen Antrag, den Treppenaufgang vom Seidenweberplatz zur Hauptstraße entlang des Historischen Bürgerhauses Langenberg aufzuwerten und zu beleben. Interessierte Bürger sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Sitzung eingeladen. Die gesamte Tagesordnung einschließlich der Beratungsvorlagen können wie gewohnt im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden.

Quelle: Stadt Velbert