Velbert: Beim Unternehmertreff geht es um die Arbeitswelt der Zukunft

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:57 Uhr

Die Wirtschaftsförderung Velbert lädt alle Unternehmerinnen und Unternehmer mit Firmensitz in Velbert zum nächsten Unternehmertreff ein. Am Donnerstag, 27. Oktober, ab 18 Uhr geht es im Historischen Bürgerhaus Langenberg (Hauptstraße 64) um die Arbeitswelt der Zukunft und warum es an der Zeit ist, weibliche Potenziale besser zu nutzen. Schaut man in die aktuelle Presse oder auf Kongresse und Veranstaltungen, scheinen Robots, die Generation Y, Digital Natives und der War For Talents die Arbeitswelt von Morgen zu dominieren und vielleicht auch zu revolutionieren. Zentrales Thema in diesem Zusammenhang sind die weiblichen Fachkräftepotenziale. Zukunftsagenten der gleichnamigen Unternehmensberatung präsentieren im nächsten Unternehmertreff einen Gesamtüberblick über die relevanten Megatrends und deren Bedeutung für Unternehmen. Sie zeigen, wie die Arbeitswelt von Morgen gestaltet sein kann und beziehen sich dabei insbesondere auf den Fachkräftemangel, die Digitalisierung und die ungenutzten Potenziale. Zudem antworten sie auf die Fragen, wie Talente über alle Lebensphasen hinweg beschäftigungsfähig bleiben und die Arbeit flexibel gestaltet werden kann. Nach dem Vortrag können im Rahmen eines Get-together neue Kontakte geknüpft und interessante Gespräche geführt werden. Die Teilnahme am Unternehmertreff ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung beziehungsweise ein Faxformular gibt es unter www.wirtschaftsfoerderung.velbert.de. Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen der Wirtschaftsförderung Velbert, dem Team des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Düsseldorf und dem Kreis Mettmann statt.

Quelle: Stadt Velbert