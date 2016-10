Velbert: Clara, der Mond und das neue Zuhause

Pressemeldung vom 20. Oktober 2016, 16:56 Uhr

Die Stadtteilbibliothek Neviges lädt zum Bilderbuchkino am Donnerstag, 20.10.2016 um 15 Uhr ein. Alexandra Friedlein liest das Bilderbuch „Clara, der Mond und das neue Zuhause“ von Christa Kempter und Günther Jakobs vor.

Der Abschied von Bekanntem kann Kindern sehr schwer fallen. Clara ist unglücklich über die Entscheidung ihrer Eltern in eine neue Wohnung zu ziehen. Sie will nicht weg, mag die Geräusche und Gerüche in ihrem Zuhause, den Mond, der freundlich in ihr Zimmer scheint, und die Nachbarn und ihre Freunde, die in der Nähe wohnen. „Bist du nicht traurig, wenn wir wegziehen, Opa? Wieso können nicht einfach alle mitkommen“, fragt sie. “ Aber ich kann doch mein Haus nicht allein lassen. Und meine Rosen und die Salatköpfe“, antwortet Claras Opa. Bald sind alle Sachen gepackt und Clara muss Auf Wiedersehen sagen. Sie freut sich ein ganz kleines bisschen, als sie zum Abschied ein Kaninchen geschenkt bekommt, und noch mehr als der Mond sie in ihrem neuen Zimmer begrüßt.

Liebevoll und einfühlsam macht diese Geschichte allen Kindern Mut, die Angst vor Veränderung haben.

Im Anschluss an das Bilderbuchkino wird gebastelt. Eingeladen sind Bilderbuchfans ab 4 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Velbert